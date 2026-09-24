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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تتسلم أول مقاتلة F-35 ضمن صفقة لشراء 35 طائرة بقيمة 10 مليارات يورو

ألمانيا تتسلم أول مقاتلة F-35
ألمانيا تتسلم أول مقاتلة F-35
أ ش أ

 تسلمت ألمانيا أول مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-35A، في بداية برنامج لتحديث أسطولها الجوي واستبدال طائرات «تورنادو» القديمة، وتعزيز مساهمتها في قدرات الردع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب بيان صحفى نشر اليوم/الخميس/ على موقع الحلف الرسمي، وسلمت شركة لوكهيد مارتن الطائرة الأولى التي طلبتها ألمانيا في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية في 19 سبتمبر.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن التسليم يمثل بداية عصر جديد للقوات الجوية الألمانية، مشيراً إلى ما تتمتع به الطائرة من قدرات التخفي وأنظمة الاستشعار والاتصال الرقمي.

وأوضح أن «F-35A» قادرة على جمع كميات كبيرة من البيانات ودمجها بسرعة لتكوين صورة شاملة للموقف، كما تتيح لألمانيا فرصاً أكبر للتدريب والمناورات والعمل المشترك مع الدول الأخرى التي تستخدم الطائرة.

ومن جانبه، قال رئيس أركان القيادة الجوية للحلف، اللواء الألماني فرانك جريفه، إن قرار برلين شراء المقاتلات يمثل استثماراً مهماً في تعزيز قابلية التشغيل المشترك داخل الناتو والقوة الجوية للحلف، مضيفاً أن زيادة عدد الدول المستخدمة للطائرة تعزز القدرة على التدريب والعمل والقتال بصورة مشتركة.

وتعتزم ألمانيا شراء 35 مقاتلة من طراز F-35A بقيمة 10 مليارات يورو، على أن تكتمل عمليات التسليم بحلول عام2029.

وستحل الطائرات الجديدة محل أسطول «تورنادو»، كما ستسهم في دور ألمانيا ضمن ترتيبات المشاركة النووية لحلف الناتو، التي تشارك من خلالها بعض الدول الأعضاء في دعم وضع الردع للحلف.

ويأتي إدخال المقاتلة الجديدة ضمن جهود أوسع لتحديث القوات المسلحة الألمانية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما يرى الناتو أن دمج هذه القدرات الجديدة يعزز الجاهزية والتشغيل المشترك وقدرة الحلف على الردع والدفاع في المنطقة الأوروأطلسية.

ألمانيا مقاتلة أمريكية لتحديث أسطولها الجوي

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