انتهاء مهلة الفيفا للجبلاية لإرسال قائمة الحكام الدولية.. غدا

تنتهى غدا السبت المهلة التى منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد من أجل ارسال قاءمة الحكام الدولية تمهيدا لاعتمادها فى الموسم الجديد.





وتواجه لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بعض التحديات خلال الاستعداد لإرسال قائمة الحكام الدولية النهائية التي لا تضم سوى ٧ مقاعد خاصة لحكام الساحة ومثلهم المساعدين بمصر فى الفيفا.





ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٨ نوفمبر الجاري من أجل إرسال القائمة الدولية للقضاه الملاعب تمهيدا لاعتمادها.





يأتي أبرز التحديات المنافسة القوية بين الحكام الدوليين فى ترتيب مراكز قائمة الحكام الدولية حيث دخل محمود البنا فى منافسة شرسة لإنتزاع المركز الأول فى الترتيب من الدولي إبراهيم نور الدين الملقب بـ "نمبر وان" بعد الظهور القوى لدى مشاركته فى إدارته منافسات بطولة الدورى الممتاز.





ويستمر الدولى جهاد جريشة للعام الثاني على التوالي فى الترتيب حيث يحتل المركز الثالث رغم خشية مسئولى الجبلاية من تجدد أزمة الثنائى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين بعدما أثار الأول أزمة مطلع الموسم الجارى حول صدارة ترتيب القائمة الدولية للحكام وتقدم بعدة شكاوى عقب تقدم نورالدين صدارة الترتيب وتراجع جريشة للمركز الثالث.





وشهدت اختبارات اللياقة البدنية "الوارنر تيست" نجاح الحكام الدوليين السبعة إبراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمود البنا ومحمد عادل وأحمد الغندور ومحمد معروف فيما نجح الـ 7 حكام الدوليين المساعدين أيضا فى الاختبارات.





وخضع خلال فعاليات معسكر الوارنر تيست الذى جرى الأسبوع الماضى على ملعب جهاز الرياضة العسكرى أكثر من 40 حكما مرشحا فى القائمة الدولية من بينهم الـ 7 حكام الدوليين الساحة ونظرائهم السبعة مساعدين.