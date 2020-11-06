بايدن رئيس أمريكا القادم.. السباق الانتخابي يقترب من الانتهاء وخصم ترامب يتصدر

يقترب السباق الانتخابي الأمريكي من الانتهاء ولازال جون بايدن فى الصدارة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما نشر موقع "والاه" العبري.





وقال "والاه" اليوم الجمعة أنه بعد فرز 99% من الأصوات فى ولاية جورجيا الأمريكية تقدم بايدن على ترامب بفرق 1000 صوت على الأقل.





وتابع "والاه" أن بايدن قام بسد الفجوة بينه وبين ترامب فى جورجيا كما ضاقت الفجوة بين المرشحين فى ولاية بنسلفانيا ولازال ترامب يدعي أن الانتخابات الأمريكية تم تزويرها.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفوز بسهولة حال إعادة فرز الأصوات بشكل قانوني.



