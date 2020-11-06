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رياضة

ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بدر بانون
بدر بانون
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محمد السعيد
ودعت جماهير الرجاء المغربي على مواقع التواصل الإجتماعي بدر بانون مدافع الفريق، بعد انضمامه إلى النادي الأهلي.

كان بدر بانون أكد في تصريحات تلفزيونية، أنه سينضم إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل " 2020 - 2021".

وسادت حالة من الحزن على الجماهير الرجاء المغربي بعد إعلان اللاعب  انتقاله إلى النادي الأهلي :" حيث كتب متابعة:" هتوحشنا بزااف الله يسهل عليك وترجع عندنا مرة اخرى ".

فيما كتب مشجع آخر:" مسيرة موفقة ستظل في قلوب الرجوين إلى الأبد".

وعلق أحد المشجعين:" ربنا يوفقك يا بطل صراحة راك ديما فالقلب،عمرنا ما هنساك وستظل في قلوب جماهير الرجاء إلى الأبد".

وقال آخر:" الشكر لما قدمته لفريق الرجاء و المغاربة ككل.. هكذا هو اللاعب يمر بإيجابيات وسلبيات، على كل حال قدمت الكثير" .

وودع فريق الرجاء المغربي مسابقة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و 3 - 1 وإيابا.

ذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
 
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.





ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد
ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد
ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد

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