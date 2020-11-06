DMC تبدأ عرض حكاية ربع قيراط غدا

تبدأ مجموعة قنوات DMC في إذاعة أولى حلقات حكاية "ربع قيراط" بداية من غد السبت، الحكاية هي السابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".





العمل من إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي .. الحكاية من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، و بطولة كل من ريهام عبد الغفور وسناء يوسف ومصطفي درويش وابراهيم ومحمد علي رزق وشاهيستا ومحمد الاحمدي وعصام السقا وعبد المنعم رياض ومروة عيد.





.مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.





وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه ستة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش.