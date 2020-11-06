بأحمر شفاه جذاب.. علا الفارس تتألق في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورا من عيد ميلادها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز من اناقتها وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت علا الفارس وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأسود بأكمام شفافة من الدانتيل الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ واختارت وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.
واكتفت علا الفارس بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي ، وهو ما اكمل من إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: