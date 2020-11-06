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أخبار العالم

إنسانية الملك.. قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن تركيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:18 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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محمود نوفل


وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرصه على الوقوف إلى جانب الشعب التركي والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات. 

كما يأتي ذلك أيضا امتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.


وكانت تركيا قد تعرضت لزلزال مدمر تسبب في إصابة العشرات ومقتل اخرين. 

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