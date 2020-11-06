الريال السعودي بـ 4.08 جنيه.. أسعار العملات العربية فى ختام تعاملات الأسبوع

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.





وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.





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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.69 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.41 جنيه للشراء و 41.74 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع.