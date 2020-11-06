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أخبار العالم

CNN: حظر الطيران فوق منزل جو بايدن

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:36 م
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
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قسم الخارجي
ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أنه تم فرض حظر جوي فوق منزل الرئيس المحتمل للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في ولاية ديلاوير.

وقالت الشبكة الأمريكية أنه تم فرض منطقة "مجال جوي جديد للدفاع الوطني" فوق منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في مدينة وينجلتون بولاية ديلاوير.

كانت إدارة الطيران الفيدرالية أعلنت في وقت سابق فرض منطقة حظر للطيران في المنطقة المحيطة بمقر إقامة المرشح الديمقراطي.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خدمة الحماية السرية المكلفة بحماية رئيس الولايات المتحدة، تخطط إلى إرسال تعزيزات إلى مدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير الأمريكية.

وكشفت مؤشرات أولية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن قلص الفارق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأصوات الانتخابية بولاية جورجيا، ليفصل بينهما 665 صوتًا فقط حتى الآن لصالح ترامب، بعد فرز 99% من أصوات الولاية.

وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

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