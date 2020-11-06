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رياضة

استبعاد جوارديولا وكلوب .. 5 مرشحين لـ جائزة مدرب الشهر بالبريميرليج

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:51 م
كلوب وجوارديولا
كلوب وجوارديولا
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مجدي سلامة
أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "بريميرليج" عن المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر ، والتي شهدت عدم تواجد الألماني يورجن كلوب المدير الفني فريق ليفربول أو الإسباني بيب جوارديولا مدرب مان سيتي .

ووفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي ، يتنافس على الجائزة كل من البرتغالي نونو سانتو إسبريتو مدرب وولفرهامبتون، إلى جانب مواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير.

وأضاف حساب الدوري الإنجليزي أن ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، ودين سميث مدرب أستون فيلا، إلى جانب مدرب ساوثهامبتون، النمساوي رالف هاسنهوتل، مرشحون لنيل الجائزة.

يذكر أن نادي ليفربول سيلتقي نظيره مانشستر سيتي ، يوم الأحد القادم ، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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