الأوقاف: أدب الحوار والتعبير عن الرأي موضوع خطبة الجمعة القادمة

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "أدب الحوار والتعبير عن الرأي" موضوع خطبة الجمعة القادمة 13 / 11 / 2020م .





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال ، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنساني والإيمان بالتنوع واحترام الآخر .





و أطلقت الأوقاف منذ أيام مبادرة " نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان ، وأنها ستعقد أولى فاعليات المبادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 11 / 2020م بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور.





وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .



