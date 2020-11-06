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ديني

الأوقاف: أدب الحوار والتعبير عن الرأي موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:51 م
الأوقاف: أدب الحوار
الأوقاف: أدب الحوار والتعبير عن الرأي موضوع خطبة الجمعة
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محمود ضاحي
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع  "أدب الحوار والتعبير عن الرأي" موضوع خطبة الجمعة القادمة 13 / 11 / 2020م .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال ، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنساني والإيمان بالتنوع واحترام الآخر .

و أطلقت الأوقاف منذ أيام مبادرة " نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان ، وأنها ستعقد أولى فاعليات المبادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 11 / 2020م بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور.

وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

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