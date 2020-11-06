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محافظات

يقدم 5 خدمات.. وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر| صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:10 م
وزير التموين يفتتح
وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر
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شمس يونس
افتتح اليوم الجمعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه المستشار  مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التمويـن  بالأقصر، مركز خدمة المواطنين بمدينة  طيبة الجديدة في مستهل زيارته لمحافظة الأقصر.

ويعتبر مركز خدمة المواطنين بطيبة أحد المراكز الأربعة عشر المطورة على مستوى محافظة الأقصر ويعتبر طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين لتغير مفهوم أداء الخدمات الى مفهوم جـودة تقديم الخدمات  التموينية.

ويتضمن المركز عدد 4 شباك ويبلغ مساحة المركز 120م2 لتقديم  كافـة الخدمات التموينية للمواطنيـن مـن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات المستحقة – فصل اجتماعي  - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية ويتوازى مع إجراءات الدولة للتحول الرقمي.

كما يتضمن جزءا للعمل الإداري وأرشيفا لحفظ المستندات ومجهزا بكافة الأجهزة التي تضمن جودة الأداء وقد تم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة ليكونوا واجهـه امامية لتقديـم الخدمـات بعد تدريبهم على اساليب العمـل والتعامل مع الجمهور وتصل تكلفة المركز حوالى مليون وربع المليون جنية من موازنة وزارة التموين والتجـارة الداخلية. 

وخلال الزيارة ألتقى وزير التموين مع مواطنى مدينة طيبة الذين أبدوا رغبتهم فى أنشاء مجمع استهلاكي ، فوجه مصيلحى فى حالة توفير مكان سيقوم بتشغيله ومدة بكل السلع والمستلزمات ، وبشأن طلب الأهالى أعادة تشغيل المخبز وجه بأجراء مزايدة لتشغيله وعرض الموضوع.
يقدم 5 خدمات.. وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر| صور
يقدم 5 خدمات.. وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر| صور
يقدم 5 خدمات.. وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر| صور
يقدم 5 خدمات.. وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر| صور
يقدم 5 خدمات.. وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر| صور

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