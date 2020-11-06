يقدم 5 خدمات.. وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر| صور

افتتح اليوم الجمعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التمويـن بالأقصر، مركز خدمة المواطنين بمدينة طيبة الجديدة في مستهل زيارته لمحافظة الأقصر.





ويعتبر مركز خدمة المواطنين بطيبة أحد المراكز الأربعة عشر المطورة على مستوى محافظة الأقصر ويعتبر طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين لتغير مفهوم أداء الخدمات الى مفهوم جـودة تقديم الخدمات التموينية.





ويتضمن المركز عدد 4 شباك ويبلغ مساحة المركز 120م2 لتقديم كافـة الخدمات التموينية للمواطنيـن مـن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات المستحقة – فصل اجتماعي - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية ويتوازى مع إجراءات الدولة للتحول الرقمي.





كما يتضمن جزءا للعمل الإداري وأرشيفا لحفظ المستندات ومجهزا بكافة الأجهزة التي تضمن جودة الأداء وقد تم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة ليكونوا واجهـه امامية لتقديـم الخدمـات بعد تدريبهم على اساليب العمـل والتعامل مع الجمهور وتصل تكلفة المركز حوالى مليون وربع المليون جنية من موازنة وزارة التموين والتجـارة الداخلية.



