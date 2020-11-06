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رياضة

راجل وتاريخ كبير .. وليد سليمان يدعم أحمد فتحي برسالة قوية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:02 م
احمد فتحي و وليد
احمد فتحي و وليد سليمان
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مصطفى كرم

نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي صورة له مع صديقه أحمد فتحي لاعب الأحمر المنتقل حديثا لصفوف فريق بيراميدز.


وكتب وليد سليمان على الصورة قائلا: "حبيبي يا جوكر ربنا يوفقك يا فتحي طول عمرك راجل وتاريخ كبير ربنا يكرمك في القادم".


وأوضح حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، أسباب استبعاد أحمد فتحي لاعب الأهلي من تجمع المنتخب الأول قبل مواجهة توجو ذهابًا وإيابًا يوم ١٤ و١٥ نوفمبر.


ولعب أحمد فتحي آخر مباراة له مع النادي الاهلي الاسبوع الماضي ضدد فريق طلائع الجيش بالدوري المصري وسيغب فتحي عن النهائي الأفريقي لانتقالة لفريق بيراميدز. 


واستبعد حسام البدري احمد فتحي من المنتخب وقال "البدري" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل انطلاق مران المنتخب منذ قليل علي ملعب بتروسبورت، إن سبب استبعاد أحمد فتحي، هي حساباتنا وكلها أسباب فنية.


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حسام البدري يوضح أسباب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب.. فيديو


وأضاف المدير الفني للمنتخب، أن أحمد فتحي لاعب كبير ومميز ولكن احتياجاتنا لها متطلبات  أخرى في المباريات القادمة.

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