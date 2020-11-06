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أستاذ إعلام: الجماعة الإرهابية ستبحث عن منصات تواصل أخرى بعد ضربة فيسبوك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمود علم الدين إستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الجماعة الإرهابية بعد ضربة فيسبوك لهم وإزاله حساباتهم، سيبحثون عن منصات تواصل أخري".

وتابع علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "هذه بداية لرفع الغطاء والحماية عن الجماعة الإرهابية فيما يتعلق بالنشر على مواقع الإنترنت".

وأردف: "خطوة فيسبوك تؤكد ما كنا ننادي به في وقت سابق بأن هذه الحسابات تهاجم الدولة المصرية".


كان فيسبوك وجه ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية من خلال ازالة 31 حسابا و25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والدول العربية.

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