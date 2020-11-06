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محافظات

بوابات تعقيم وأماكن انتظار.. تجهيزات لانتخابات النواب في الحسنة بشمال سيناء..صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:25 م
استعدادات نهائية
استعدادات نهائية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالحسنة
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احمد صالح
استعد مجلس مدينة الحسنة ونخل محافظة شمال سيناء ، لاستقلال الناخبين في اللجان لانتخابات مجلس النواب 2020م ، والتي ستبدا يومي السبت والأحد غدا وبعد غد.

وأعطى اللواء أسامة محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، تعليمات بتجهيز مقار اللجان الإنتخابية لمجلس النواب في المركز والمدينة علي اتم استعداد حيث تم الانتهاء من تركيب مجموعه من كشافات الإناره داخل اللجان ، بالإضافه إلي تركيب كشافات إناره في شوارع المدينة وصيانة الكشافات الغير صالحه منها وتغير المتهالك.

كما تم تركيب البوابات الإلكترونية الخاصه بالتعقيم بالإضافة إلي تجهيز مناطق الإنتظار للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة٠

ونبه علي مدير الإدارة الصحية بالحسنه علي ضرورة الإستعداد الكامل بالطاقم الطبي وعربات الإسعاف ، وذلك لتفادي أي أضرار قد تحدث للساده الناخبين.

وفي مركز نخل تم الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم مقرات الإقامه وتأهيلها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتجهيزها بكافة الوسائل والإمكانيات، لراحة المقيمين والمشرفين على العملية الانتخابية.

ووجه "سليمان فرج محمد" رئيس مدينة نخل برفع درجة الاستعداد داخل الاستراحات وتوفير مصدر دائم للكهرباء، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراءها ضمن محافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.

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بوابات تعقيم وأماكن انتظار.. تجهيزات لانتخابات النواب في الحسنة بشمال سيناء..صور
بوابات تعقيم وأماكن انتظار.. تجهيزات لانتخابات النواب في الحسنة بشمال سيناء..صور
بوابات تعقيم وأماكن انتظار.. تجهيزات لانتخابات النواب في الحسنة بشمال سيناء..صور

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