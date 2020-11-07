انتخابات النواب المرحلة الثانية.. 34 مرشحا في منافسة قوية على مقعدين بالسويس

تشهد السويس منافسة من 34 مرشحا على مقعدين منهم 29 مستقلا و5 ممثلين للأحزاب و3 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن اللواء حسن عيد والشعب الجمهوري جمال عبيد حماة الوطن احمد مراد والمحافظين طلعت خليل والوفد الدكتور حمادة عنتر.
كما تشهد محافظات المرحلة الثانية عدد من الدوائر الساخنة حيث تشهد الشرقية عدد من الدوائر الساخنة و في مقدمتها دائرة أول الزقازيق والتي تشهد منافسة على 4 مقاعد يتنافس عليهم 61 مرشحا منهم 16 ممثلين لأحزاب و 45 مستقلا منهم 8 سيدات.
ويتنافس في الدائرة 7 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشحان لحزب حماة الوطن ويمثل حزب مصر القومي و مصر المستقبل أما حزب التحرير المصري فيمثله.
وتتضمن المنافسة أيضا لحزب المصريين وحماة الوطن.
وفي سياق متصل بالانتخابات، تعد فاقوس من الدوائر الساخنة في الشرقية و يتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد منهم 11 مرشحا من الأحزاب و 27 مرشحا مستقلا ومنهم 2 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن 5 مرشحين والمحافظين بالاضافة الي مرشحين لحزب المؤتمر.
وتتضمن الدوائر الساخنة ايضا دائرة بلبيس وينافس فيها 35 مرشحا على "3 مقاعد" حيث يوجد 9 ممثلين لأحزاب و26 مستقلا ومنهم سيدة واحدة ويمثل حزب مستقبل وطن مرشحان والشعب الجمهوري.
ويمثل حزب حماة الوطن مرشحان والمحافظين مرشح المؤتمر مرشح و التجمع مرشح و يمثل حماة الوطن مرشح.
وفي منيا القمح يخوض المعركة 43 مرشحا على 3 مقاعد من الدوائر ويخوض المعركة 10 ممثلين للأحزاب و33 مستقلا، منهم 8 سيدات
ويمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين
وينافس في المعركة الحركة الوطنية عمر عزمي ويمثل حزب مصر القومي محمد عبدالحليم والوفد محمد فؤاد سكران منصور والشعب الجمهوري عمرو ابراهيم مهدى عبدالله ويمثل حزب حماة الوطن مرشحان هم محمود فيصل جيرة الله ، ومنهم احمد محمد عبدالصادق محمد
وتشهد محافظة الغربية عدد من الدوائر الساخنة وفي مقدمتها دائرة اول طنطا والتي تشهد منافسة على 3 مقاعد " وبلغ عدد المرشحين 46 مرشح على 3 مقاعد منهم 9 ممثلين للأحزاب و37 مستقلين منهم 3 لحزب مستقبل وطن وهم عبد المنعم ابراهيم ابراهيم شهاب ، سمير جابر محمود عيسى ، وغباشى محمد بدوى بدير
ويمثل حزب الشعب الجمهوري في الدائرة شريف مصطفى انور خليل وحزب مصر القومي حنان سيد سلام و الحرية سعيد المحمدى قمر ابوليله والوفد ماهر عبد المجيد عبد الغفار والمؤتمر اميره زيدان ابراهيم زيدان وحماة الوطن ماهر احمد عبده الأقرع.
أما دائرة اول المحلة الكبرى فتشهد مقعدين يتنافس عليهم 27 مرشح و منهم 5 ممثلين للأحزاب و22 مستقلا وسيدة واحدة و يمثل حزب مستقبل وطن في المنافسة محمود الشامى، وحامد الزعبلاوي والوفد دكتور محمد خليفه والتجمع أحمد بلال البرلسي والمصريين محمد نافع.
وتشهد كفر الزيات منافسة من 34 مرشحا على مقعدين ولا يوجد سيدات منهم 29 مستقلا و5 ممثلين للأحزاب ويمثل مستقبل وطن مرشحان هم سامح حبيب ، وابراهيم الدهراوى و حماة الوطن ابراهيم الديهى والمؤتمر عمرو أحمد خيرى جاويش. وحماة الوطن شادى الدفراوى
وتشهد محافظة القليوبية منافسة بدائرة ثان شبرا الخيمة من الدوائر الساخنة و ينافس فيها 57 مرشحا على 3 مقاعد منهم 49 مستقلا و 8 ممثلين لأحزاب و12 سيدة ويمثل حزب مستقبل وطن وهم ثلاث مرشحين هم عبدالسلام الخضراوى، و مجاهد نصار، واشرف امين عبد العليم احمد.
ويمثل حماة الوطن أحمد عبدالهادى بكير والجيل الديمقراطي شريف لطفى والتحرير المصري د إيناس الشناوى ، وحقوق الانسان والمواطنة حسن حجاب والتحرير المصري سعيد النقلى
والمستقلين بينهم النائب الحالي نضال السعيد.
ويخوص المعركة في دائرة الخانكة 40 مرشحا على 3 مقاعد منهم 35 مستقلا و5 ممثلين للأحزاب ومنهم 2 من السيدات ويمثل حزب مستقبل وطن كمال أبودنيا ، والشعب الجمهوري محمد الطوخى والوفد محمد حسن مدينه ومرشحان لحزب حماة الوطن الدكتور اشرف ابراهيم ، ياسر نصر ابراهيم العزب بركات.
وتشهد دائرة قليوب منافسة بين 36 مرشحا على 3 مقاعد منهم 29 مستقل و7 ممثلين للأحزاب و منهم 5 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن 3 مرشحين هم عادل عامر ، وابراهيم عويس ، ودرويش مرعى والتحرير المصري عادل فاروق عبد الغنى والوفد حسين عشماوى و حماة الوطن محمد الشريف والمصرى الديمقراطى الإجتماعى نهي الكمار.
وتعتبر دائرة الباجور من المحافظات الساخنة في المنوفية، حيث يوجد 23 مرشحا على مقعد منهم 21 مستقلا و 2 أحزاب وسيدة واحدة و يمثل مستقبل وطن محمود البرعى والشعب الجمهوري نور ناشئ من الأسماء المرشحة د. أحمد السبكي والعميد عادل الصعيدي و رجل الاعمال عادل لبيب المفاجأة هذه المرة عدم ترشح نجل كمال الشاذلى " معتز الشاذلى".
وتشهد دائرة تلا منافسة من 31 مرشحا على مقعدين منهم 25 مرشحا على مقعدين و6 ممثلين للأحزاب وسيدة واحدة ومنهم مرشحان مستقبل وطن ابراهيم خليف ، وكريم السادات ويمثل حزب حماة الوطن حسام الدين حسان والوفد عبدالمجيد بهجت راضى والمؤتمر نشأت بريشه والمحافظين على العربي ومن المستقلين د. عبد الحميد الشيخ.
وتشهد دائرة منوف منافسة من 26 مرشحا على مقعدين منهم 20 مستقلا و6 ممثلين للأحزاب و سيدة واحدة ويمثل حزب مستقبل وطن مرشحان وهم أيمن عبدالهادى سليمان معاذ ، وأحمد ابو زيد وكذلك المصري الديمقراطي الاجتماعي الامير عبد القوى الجزار ويمثل حز الحرية علاء حمزة و حزب صوت الشعب هيام بلال عبدالله سليمان ومصر القومي أيمن حماد.
وتشهد محافظة بورسعيد منافسة على مقعدين وفي دائرة أول بورفؤاد 30 يوجد مرشح على مقعد منهم 25 مستقللا و5 ممثلين للأحزاب و 5 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن حسن عمارو الحرية د. احمد ابو المجد وحماة الوطن عاطف عبدالخالق متولى والمصريين الاحرار وائل حليقه والمؤتمر وليد عبد الوهاب قوطة.
أما دائرة الزهور ويتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد منهم 15 مستقلا و5 ممثلين للأحزاب ومنهم 3 سيدات ويمثل حزب الشعب الجمهوري الحسينى أبو قمر ومرشحان لحزب حماة الوطن محمد وهم رافع امين شاهين، ابراهيم زكريا ابراهيم والمصريين الاحرار ابراهيم عشرى والوفد حسن قويطة.
وتجري الانتخابات في جنوب سيناء على مقعدين وتشهد أول شرم الشيخ 4 مرشحين على مقعد 3 مستقلين ومرشح حزبي ولا يوجد سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن سليمان عطيوى.
اما دائرة الطور فتشهد منافسة من 6مرشحين على مقعد منهم مرشح حزبي و5 مستقلين ولا يوجد سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن حميد سليمان أبو بريك.
وتشمل دمياط 4 مقاعد و تشهد محافظة اول دمياط منافسة من 40 مرشحا على مقعدين " منهم 34 مستقلا و 6 ممثلين للأحزاب ومنهم 8 سيدات و منهم النائبة الحالية غادة صقر يمثل مستقبل وطن محمد الماشطه والشعب الجمهوري سامى سليمان ومستقبل وطن ايمن يوسف رخا، والحرية عوض العلمى ومرشحان للوفد هم الوفد عليوه السرى ، وسامي بلح.
وتشهد كفر سعد منافسة من 48 مرشحا على مقعدين 42 مستقلا و 6 ممثلين للأحزاب و2 سيدات ويوجد 2 ممثلين لمستقبل وطن هم مجدى البساطى ، وسمير التلبانى ومرشحان لحزب المصريين هم وليد عبدالهادى ، عصام صبرى بشتو والشعب الجمهوري محمد لبيب عبدالعزيز رجب البنا و الحرية العقيد خالد محمد السعيد يوسف سلامة.
اما في شمال سيناء تشهد دائرة أول العريش 19 مرشحا على مقعد منهم 13 مستقلا و6 ممثلين للأحزاب ولا يوجد سيدات و يمثل مستقبل وطن عزيز مطر و 2 لحزب حماة الوطن المهندس فايق الخليلى ، أنور سعيد محمود ابراهيم ، والتجمع ابراهيم الكاشف.
الوفد علاء اجميعان ، والحرية احمد يونس احمد محمد، أما دائرة الحسنة في تنافس فيها 12 مرشحا على مقعد 9 مستقلين و3 أحزاب ولا يوجد سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن نصرالله حسين سالم محمد و حماة الوطن عبدالعال ابوالسعود و العربي للعدل والمساواة دكتور حسام سليمان.
اما الدوائر الساخنة في كفر الشيخ فهي دسوق وبها 48 مرشحا على 3 مقاعد منهم 40 مستقلا و 8 ممثلين للأحزاب و3 سيدات.
ومثل الشعب الجمهوري صلاح المعداوى و مستقبل وطن عادل محمد النجار و3 مرشحين لحزب الحرية وهم سعد فتحى حسن محمد ، وسامى صلاح القرضاوى ، ومحمد غنية و الوفد محمد عبد العليم داود والجيل الديمقراطي د. شريف الطحا والمحافظين هانى الخولى.
أما كفر الشيخ فيخوض بها المنافسة 49 مرشحا على 3 مقاعد ومنهم 39 مرشحا مستقلا و 10 ممثلين للأحزاب ومنهم 3 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين هم سيد شمس الدين ، وايمن الاتربى ، ومحيي القطان ، ومحمد عبدالحميد عرابى بسطويسى والوفد الجديد باسم حجازي و الإصلاح و التنمية الشحات مصطفى ومرشحان لحزب مصر القومي وهم د مفيد راجح ، والسيد ابراهيم سيد ابراهيم و المصريين الاحرار ايهاب الحداد و المحافظين على قدري على ابراهيم.
وفي الإسماعيلية تشهد دائرة ثان الاسماعيلية منافسة من 63 مرشحا على مقعدين منهم 48 مستقلا و15 مرشحا ممثل للاحزاب و منهم 8 سيدات ، يخوض المنافسة 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن عصام دياب ، ود احمد دندش ، وأحمد صبري، 3 عن حزب الحركة الوطنية خديجه عاطف محمد احمد مرسى ، ماري جمال ، اللواء محمد سال ويمثل حزب مصر بلدي على الخطيب، والتجمع أيمن جلال والغد د. سهير مصطفى والمصرى الديمقراطى الإجتماعى د. عمرو مصطفي والتحرير المصري جمال السيد محمود السيد البغدادى والوفد حسام عبدالرحمن عطيه سالم
ومصر القومي ايهاب راجى عزيز مرزوق والمحافظين مدحت عبدالفتاح والجيل الديمقراطي نجلاء الليثى.
وتشهد القصاصين الجديدة منافسة من 35 مرشحا على مقعدين و30 مرشحا مستقلا و5 ممثلين للأحزاب و3 سيدات ويمثل مستقبل وطن 2 من المرشحين أحمد بدران البعلى ، ومحمد فوزى عبدالحليم و المحافظين احمد فتحى عبد الفتاح وحماة الوطن على محمد مصطفى محمد والوفد المستشار أحمد عبدالله.
وفي القنطرة غرب يتنافس مرشح على مقعد منهم 12 مستقلا و3 أحزاب وسيدة واحدة ويمقل مستقبل وطن عصام سعد عباس أحمد والمؤتمر محمد طلبه والوفد محمد سالم سليمان سالم.