انتخابات النواب المرحلة الثانية.. 34 مرشحا في منافسة قوية على مقعدين بالسويس

تشهد السويس منافسة من 34 مرشحا على مقعدين منهم 29 مستقلا و5 ممثلين للأحزاب و3 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن اللواء حسن عيد والشعب الجمهوري جمال عبيد حماة الوطن احمد مراد والمحافظين طلعت خليل والوفد الدكتور حمادة عنتر.





كما تشهد محافظات المرحلة الثانية عدد من الدوائر الساخنة حيث تشهد الشرقية عدد من الدوائر الساخنة و في مقدمتها دائرة أول الزقازيق والتي تشهد منافسة على 4 مقاعد يتنافس عليهم 61 مرشحا منهم 16 ممثلين لأحزاب و 45 مستقلا منهم 8 سيدات.





ويتنافس في الدائرة 7 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشحان لحزب حماة الوطن ويمثل حزب مصر القومي و مصر المستقبل أما حزب التحرير المصري فيمثله.





وتتضمن المنافسة أيضا لحزب المصريين وحماة الوطن.





وفي سياق متصل بالانتخابات، تعد فاقوس من الدوائر الساخنة في الشرقية و يتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد منهم 11 مرشحا من الأحزاب و 27 مرشحا مستقلا ومنهم 2 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن 5 مرشحين والمحافظين بالاضافة الي مرشحين لحزب المؤتمر.





وتتضمن الدوائر الساخنة ايضا دائرة بلبيس وينافس فيها 35 مرشحا على "3 مقاعد" حيث يوجد 9 ممثلين لأحزاب و26 مستقلا ومنهم سيدة واحدة ويمثل حزب مستقبل وطن مرشحان والشعب الجمهوري.





ويمثل حزب حماة الوطن مرشحان والمحافظين مرشح المؤتمر مرشح و التجمع مرشح و يمثل حماة الوطن مرشح.





وفي منيا القمح يخوض المعركة 43 مرشحا على 3 مقاعد من الدوائر ويخوض المعركة 10 ممثلين للأحزاب و33 مستقلا، منهم 8 سيدات

ويمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين





وينافس في المعركة الحركة الوطنية عمر عزمي ويمثل حزب مصر القومي محمد عبدالحليم والوفد محمد فؤاد سكران منصور والشعب الجمهوري عمرو ابراهيم مهدى عبدالله ويمثل حزب حماة الوطن مرشحان هم محمود فيصل جيرة الله ، ومنهم احمد محمد عبدالصادق محمد





وتشهد محافظة الغربية عدد من الدوائر الساخنة وفي مقدمتها دائرة اول طنطا والتي تشهد منافسة على 3 مقاعد " وبلغ عدد المرشحين 46 مرشح على 3 مقاعد منهم 9 ممثلين للأحزاب و37 مستقلين منهم 3 لحزب مستقبل وطن وهم عبد المنعم ابراهيم ابراهيم شهاب ، سمير جابر محمود عيسى ، وغباشى محمد بدوى بدير





ويمثل حزب الشعب الجمهوري في الدائرة شريف مصطفى انور خليل وحزب مصر القومي حنان سيد سلام و الحرية سعيد المحمدى قمر ابوليله والوفد ماهر عبد المجيد عبد الغفار والمؤتمر اميره زيدان ابراهيم زيدان وحماة الوطن ماهر احمد عبده الأقرع.





أما دائرة اول المحلة الكبرى فتشهد مقعدين يتنافس عليهم 27 مرشح و منهم 5 ممثلين للأحزاب و22 مستقلا وسيدة واحدة و يمثل حزب مستقبل وطن في المنافسة محمود الشامى، وحامد الزعبلاوي والوفد دكتور محمد خليفه والتجمع أحمد بلال البرلسي والمصريين محمد نافع.







