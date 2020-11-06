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توك شو

محمد موسى: نهاية أردوغان وجماعته المتطرفة اقتربت

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:40 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى إن الإرهابي رجب طيب أردوغان، تعرض له وثائق ومكالمات مسربة كل يوم، تفضح ممارساته المتطرفة، سواء في تركيا أو بالمنطقة العربية. 

وأكد "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لن يصمت أمام الجرائم التي يرتكبها الأغا التركي ضد الإنسانية؛ من أجل أهوائه الشخصية، ولن نتوانى لحظة في كشفه وتعريته أمام العالم.

وتابع، "إحنا مستمرين في كشف كل ممارسات الديكتاتور العثماني؛ لحد ما نكسر وراه زير، يوم ما الشعب التركي يخلعه من الحكم، ودايما بقول لكم .. والله نهاية أردوغان قربت خالص هو وجماعته المتطرفة".

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