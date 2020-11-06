محمد موسى: نهاية أردوغان وجماعته المتطرفة اقتربت

قال الإعلامي محمد موسى إن الإرهابي رجب طيب أردوغان، تعرض له وثائق ومكالمات مسربة كل يوم، تفضح ممارساته المتطرفة، سواء في تركيا أو بالمنطقة العربية.





وأكد "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لن يصمت أمام الجرائم التي يرتكبها الأغا التركي ضد الإنسانية؛ من أجل أهوائه الشخصية ، ولن نتوانى لحظة في كشفه وتعريته أمام العالم.



