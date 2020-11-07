منافسة قوية بين 11 مرشحا من الأحزاب و27 مستقلا على 3 مقاعد بالشرقية

تعد فاقوس من الدوائر الساخنة في الشرقية ويتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد منهم 11 مرشحا من الأحزاب و 27 مرشحا مستقلا ومنهم 2 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن 5 مرشحين والمحافظين بالاضافة الي مرشحان لحزب المؤتمر.



تشهد السويس منافسة من 34 مرشحا على مقعدين منهم 29 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب و 3 سيدات و يمثل مستقبل وطن اللواء حسن عيد والشعب الجمهوري جمال عبيد وحماة الوطن احمد مراد و المحافظين طلعت خليل و الوفد الدكتور حماده عنتر.





كما، تشهد محافظات المرحلة الثانية عدد من الدوائر الساخنة حيث تشهد الشرقية عدد من الدوائر الساخنة وفي مقدمتها دائرة أول الزقازيق و التي تشهد منافسة على 4 مقاعد يتنافس عليهم 61 مرشح منهم 16 ممثلين لأحزاب و 45 مستقلا منهم 8 سيدات.









ويتنافس في الدائرة 7 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشحان لحزب حماة الوطن ويمثل حزب مصر القومي ومصر المستقبل، وتتضمن المنافسة أيضا لحزب المصريين وحماة الوطن .









وتتضمن الدوائر الساخنة ايضا دائرة بلبيس و ينافس فيها 35 مرشحا على "3 مقاعد" حيث يوجد 9 ممثلين لأحزاب و26 مستقل و منهم سيدة واحدة ويمثل حزب مستقبل وطن مرشحان والشعب الجمهوري.





ويمثل حزب حماة الوطن مرشحان و المحافظين مرشح المؤتمر مرشح و التجمع مرشح و يمثل حماة الوطن مرشح.





وفي منيا القمح يخوض المعركة 43 مرشحا على 3 مقاعد من الدوائر ويخوض المعركة 10 ممثلين للأحزاب و33 مستقلا منهم 8 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين.





وينافس في المعركة الحركة الوطنية عمر عزمي و يمثل حزب مصر القومي محمد عبدالحليم والوفد محمد فؤاد سكران منصور و الشعب الجمهوري عمرو ابراهيم مهدى عبدالله و يمثل حزب حماة الوطن مرشحان هم محمود فيصل جيرة الله ، ومنهم احمد محمد عبدالصادق محمد





وتشهد محافظة الغربية عدد من الدوائر الساخنة و في مقدمتها دائرة اول طنطا والتي تشهد منافسة على 3 مقاعد " وبلغ عدد المرشحين 46 مرشح على 3 مقاعد منهم 9 ممثلين للأحزاب و37 مستقلين منهم 3 لحزب مستقبل وطن وهم عبد المنعم ابراهيم ابراهيم شهاب ، سمير جابر محمود عيسى ، وغباشى محمد بدوى بدير.





و يمثل حزب الشعب الجمهوري في الدائرة شريف مصطفى انور خليل و حزب مصر القومي حنان سيد سلام و الحرية سعيد المحمدى قمر ابوليله و الوفد ماهر عبد المجيد عبد الغفار و المؤتمر اميره زيدان ابراهيم زيدان و حماة الوطن ماهر احمد عبده الأقرع.





أما دائرة اول المحلة الكبرى فتشهد مقعدين يتنافس عليهم 27 مرشح و منهم 5 ممثلين للأحزاب و 22 مستقلا وسيدة واحدة ويمثل حزب مستقبل وطن في المنافسة محمود الشامى ، و حامد الزعبلاوي و الوفد دكتور محمد خليفه والتجمع أحمد بلال البرلسي والمصريين محمد نافع.





وتشهد كفر الزيات منافسة من 34 مرشح على مقعدين ولا يوجد سيدات منهم 29 مستقلا و5 ممثلين للأحزاب ويمثل مستقبل وطن مرشحان هم سامح حبيب ، وابراهيم الدهراوى و حماة الوطن ابراهيم الديهى و المؤتمر عمرو احمد خيرى جاويش.





وحماة الوطن شادى الدفراوى





وتشهد محافظة القليوبية منافسة بدائرة ثان شبرا الخيمة من الدوائر الساخنة و ينافس فيها 57 مرشحا على 3مقاعد منهم 49 مستقل و 8 ممثلين لأحزاب و 12 سيدة و يمثل حزب مستقبل وطن وهم ثلاث مرشحين هم عبدالسلام الخضراوى، و مجاهد نصار، واشرف امين عبد العليم احمد.





ويمثل حماة الوطن أحمد عبدالهادى بكير و الجيل الديمقراطي شريف لطفى والتحرير المصري د إيناس الشناوى ، و حقوق الانسان و المواطنة حسن حجاب والتحرير المصري سعيد النقلى





والمستقلين بينهم النائب الحالي نضال السعيد.





ويخوص المعركة في دائرة الخانكة 40 مرشحا على 3 مقاعد منهم 35 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب ومنهم 2 من السيدات و يمثل حزب مستقبل وطن كمال أبودنيا و الشعب الجمهوري محمد الطوخى و الوفد محمد حسن مدينه و مرشحان لحزب حماة الوطن الدكتور اشرف ابراهيم ، ياسر نصر ابراهيم العزب بركات.





وتشهد دائرة قليوب منافسة بين 36 مرشحا على 3 مقاعد منهم 29 مستقل و 7 ممثلين للأحزاب و منهم 5 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن 3 مرشحين هم عادل عامر ، و ابراهيم عويس ، و درويش مرعى و التحرير المصري عادل فاروق عبد الغنى و الوفد حسين عشماوى و حماة الوطن محمد الشريف و المصرى الديمقراطى الإجتماعى نهي الكمار.









تعتبر دائرة الباجور من المحافظات الساخنة في المنوفية حيث يوجد 23 مرشحا على مقعد منهم 21 مستقلا و 2 أحزاب وسيدة واحدة و يمثل مستقبل وطن محمود البرعى و الشعب الجمهوري نور ناشئ من الأسماء المرشحة د. أحمد السبكي والعميد عادل الصعيدي و رجل الاعمال عادل لبيب المفاجأة هذه المرة عدم ترشح نجل كمال الشاذلى " معتز الشاذلى".





وتشهد دائرة تلا منافسة من 31 مرشحا على مقعدين منهم 25 مرشحا على مقعدين و 6 ممثلين للأحزاب و سيدة واحدة و منهم مرشحان مستقبل وطن ابراهيم خليف ، و كريم السادات و يمثل حزب حماة الوطن حسام الدين حسان والوفد عبدالمجيد بهجت راضى و المؤتمر نشأت بريشه والمحافظين على العربي ومن المستقلين د. عبد الحميد الشيخ.





وتشهد دائرة منوف منافسة من 26 مرشح على مقعدين منهم 20 مستقل و 6 ممثلين للأحزاب و سيدة واحدة ويمثل حزب مستقبل وطن مرشحان وهم أيمن عبدالهادى سليمان معاذ ، و احمد ابو زيد و كذلك المصري الديمقراطي الاجتماعي الامير عبد القوى الجزار ويمثل حز الحرية علاء حمزة و حزب صوت الشعب هيام بلال عبدالله سليمان و مصر القومي أيمن حماد





وتشهد محافظة بورسعيد منافسة على مقعدين وفي دائرة أول بورفؤاد 30يوجد مرشح على مقعد منهم 25 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب و 5 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن حسن عمارو الحرية د. احمد ابو المجد و حماة الوطن عاطف عبدالخالق متولى و المصريين الاحرار وائل حليقه و المؤتمر وليد عبد الوهاب قوطة.





أما دائرة الزهور ويتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد منهم 15 مستقلا و 5 ممثلين للأحزاب ومنهم 3 سيدات و يمثل حزب الشعب الجمهوري الحسينى أبو قمر و مرشحان لحزب حماة الوطن محمد وهم رافع امين شاهين ، ابراهيم زكريا ابراهيم و المصريين الاحرار ابراهيم عشرى و الوفد حسن قويطة





وتجري الانتخابات في جنوب سيناء على مقعدين و تشهد أول شرم الشيخ 4 مرشحين على مقعد 3 مستقلين ومرشح حزبي ولا يوجد سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن سليمان عطيوى.





اما دائرة الطور فتشهد منافسة من 6مرشحين على مقعد منهم مرشح حزبي و5 مستقلين ولا يوجد سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن حميد سليمان أبو بريك.





وتشمل دمياط 4 مقاعد و تشهد محافظة اول دمياط منافسة من 40 مرشحا على مقعدين " منهم 34 مستقلا و 6 ممثلين للأحزاب ومنهم 8 سيدات و منهم النائبة الحالية غادة صقر يمثل مستقبل وطن محمد الماشطه و الشعب الجمهوري سامى سليمان ومستقبل وطن ايمن يوسف رخا، والحرية عوض العلمى و مرشحان للوفد هم الوفد عليوه السرى ، وسامي بلح.





وتشهد كفر سعد منافسة من 48 مرشح على مقعدين 42 مستقلا و 6 ممثلين للأحزاب و2 سيدات ويوجد 2 ممثلين لمستقبل وطن هم مجدى البساطى ، وسمير التلبانى ومرشحان لحزب المصريين هم وليد عبدالهادى ، عصام صبرى بشتو والشعب الجمهوري محمد لبيب عبدالعزيز رجب البنا و الحرية العقيد خالد محمد السعيد يوسف سلامة.





اما في شمال سيناء تشهد دائرة أول العريش 19 مرشحا على مقعد منهم 13 مستقل و 6 ممثلين للأحزاب ولا يوجد سيدات و يمثل مستقبل وطن عزيز مطر و 2 لحزب حماة الوطن المهندس فايق الخليلى ، أنور سعيد محمود ابراهيم ، و التجمع ابراهيم الكاشف.





الوفد علاء اجميعان ، والحرية احمد يونس احمد محمد، أما دائرة الحسنة في تنافس فيها 12 مرشحا على مقعد 9 مستقلين و 3 أحزاب ولا يوجد سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن نصرالله حسين سالم محمد و حماة الوطن عبدالعال ابوالسعود و العربي للعدل والمساواة دكتور حسام سليمان.





اما الدوائر الساخنة في كفر الشيخ فهي دسوق وبها 48 مرشح على 3 مقاعد منهم 40 مستقل و 8 ممثلين للأحزاب و 3 سيدات.





و يمثل الشعب الجمهوري صلاح المعداوى و مستقبل وطن عادل محمد النجار و 3 مرشحين لحزب الحرية وهم سعد فتحى حسن محمد ، و سامى صلاح القرضاوى ، و محمد غنية و الوفد محمد عبد العليم داود و الجيل الديمقراطي د. شريف الطحا و المحافظين هانى الخولى.





أما كفر الشيخ فيخوض بها المنافسة 49 مرشح على 3 مقاعد ومنهم 39 مرشح مستقل و 10 ممثلين للأحزاب ومنهم 3 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين هم سيد شمس الدين ، وايمن الاتربى ، ومحيي القطان ، ومحمد عبدالحميد عرابى بسطويسى والوفد الجديد باسم حجازي و الإصلاح و التنمية الشحات مصطفى ومرشحان لحزب مصر القومي وهم د مفيد راجح ، والسيد ابراهيم سيد ابراهيم و المصريين الاحرار ايهاب الحداد و المحافظين على قدري على ابراهيم.





وفي الإسماعيلية تشهد دائرة ثان الاسماعيلية منافسة من 63 مرشحا على مقعدين منهم 48 مستقلا و15 مرشحا ممثل للاحزاب و منهم 8 سيدات ، يخوض المنافسة 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن عصام دياب ، ود احمد دندش ، وأحمد صبري ، 3 عن حزب الحركة الوطنية خديجه عاطف محمد احمد مرسى ، ماري جمال ، اللواء محمد سال ويمثل حزب مصر بلدي على الخطيب، والتجمع أيمن جلال و الغد د. سهير مصطفى والمصرى الديمقراطى الإجتماعى د. عمرو مصطفي والتحرير المصري جمال السيد محمود السيد البغدادى والوفد حسام عبدالرحمن عطيه سالم

ومصر القومي ايهاب راجى عزيز مرزوق والمحافظين مدحت عبدالفتاح والجيل الديمقراطي نجلاء الليثى.





وتشهد القصاصين الجديدة منافسة من 35 مرشحا على مقعدين و 30 مرشحا مستقلا و5 ممثلين للأحزاب و3 سيدات و يمثل مستقبل وطن 2 من المرشحين احمد بدران البعلى ، ومحمد فوزى عبدالحليم و المحافظين احمد فتحى عبد الفتاح وحماة الوطن على محمد مصطفى محمد والوفد المستشار أحمد عبدالله.









وفي القنطرة غرب يتنافس مرشح على مقعد منهم 12 مستقلا و 3 أحزاب وسيدة واحدة ويمقل مستقبل وطن عصام سعد عباس أحمد والمؤتمر محمد طلبه والوفد محمد سالم سليمان سالم.