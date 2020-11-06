تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





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ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.





ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.





وفي ذات السياق ، أ علن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعه على المدينة، وفقًا لتقاريرالأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة ابنائنا الطلاب.





جدير بالذكر ان الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، أكد خلال اجتماعه مع وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أمس الخميس 5 نوفمبر 2020، ضرورة تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بكليات ومعاهد الجامعة وتشكيل فريق عمل مساعد للجنة للمرور والمتابعة اليومية بصورة مستمرة للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات.





ولفت جابر إلى ضرورة موافاة الجامعة بصفة دورية بنتائج إجتماع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وتقرير أسبوعى يبين الحصر الدقيق لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصاباتها والمخالطين من الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وما وصلت اليه تطورات تلك الحالات وذلك عن طريق التواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.





وأكد جابر ضرورة إتخاذ كافة السبل العقابية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الحالات المخالفة لإشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعليًا ليساعد ذلك على الإلتزام من الجميع.