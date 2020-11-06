هاني الناظر يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

وأضاف سننتهي من هذا الوباء، لا ازال علي عهدي وعلي تفاؤلي ولكن لابد من الاستمرار في التمسك بالكمامة والاجراءات الاحترازية الاخري للوقاية من الفيروس الي حين توافر التطعيم".

وإليكم أبرز اعراض فيروس كورونا ..

حرارة مرتفعة

كحة شديدة

ضيق في التنفس

ومن الأعراض الغريبة الأخرى تورم الجفون، حيث يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بعدوى شديدة من "تضخم الأوعية الدموية الحمراء وتورم الجفون والري المفرط وزيادة الإفرازات" في عيونهم".





ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى حساسية الضوء والتهيج لدى عدد قليل من الأفراد، كما تشتمل الأعراض الغريبة على "أصابع القدم المصابة بفيروس كوفيد" ، والتي يمكن أن تؤثر على الشباب الذين لا يعانون من عدوى شديدة.