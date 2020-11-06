النظام فاسد وسأواصل القتال .. ترامب يقلب الطاولة في بيان شديد اللهجة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا، أوضح فيه موقفه من الانتخابات الرئاسية وتطوراتها المتلاحقة، مع توالي ظهور المؤشرات على تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات الحاسمة.





وقال ترامب في البيان "إذا احتسبنا الأصوات القانونية فأنا أفوز بسهولة. وإذا احتسبنا الأصوات غير القانونية فيمكنهم محاولة سرقة الانتخابات منا".





وأضاف ترامب "لقد فزت بالفعل بشكل حاسم بالعديد من الولايات الحاسمة، وحققت انتصارات هائلة في فلوريدا وأيوا وإنديانا وأوهايو، على سبيل المثال لا الحصر. لقد حققنا هذه الانتصارات والعديد من الانتصارات الأخرى على الرغم من التدخل التاريخي في الانتخابات من قبل وسائل الإعلام الكبرى والمال السياسي والحيل التكنولوجية".





وتابع ترامب "كما رأى الجميع، فزنا بأرقام تاريخية. وقد أخطأ منظمو الاستطلاعات عن قصد. لقد فهموها بشكل خاطئ عن قصد. كان لدينا استطلاعات للرأي سخيفة للغاية، وكان الجميع يعرف ذلك في حينه".





واستطرد ترامب "كما يدرك الجميع الآن، كانت استطلاعات وسائل الإعلام تدخلًا في الانتخابات بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة من قبل المصالح الخاصة القوية".





وقال ترامب "لقد كنا فزنا في جميع المواقع الرئيسية في الواقع. ثم بدأ عدد أصواتنا في التقلص بأعجوبة، ولم يسمحوا للمراقبين المعتمدين قانونًا بممارسة الرقابة".





وأضاف ترامب "ذهبنا إلى المحكمة في بضع حالات، وتمكنا من إحضار المراقبين. وعندما وصل المراقبون إلى هناك أرادوهم أن يكونوا على بعد 60 أو 70 قدمًا أو 80 قدمًا أو 100 قدم أو الوقوف خارج المبنى لمراقبة ما يجري داخل المبنى".





وتابع ترامب "إنه نظام فاسد ويجعل الناس فاسدين حتى لو لم يكونوا كذلك بطبيعتهم؛ هذا سهل جدا".





وأكد ترامب أن "هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات. لن نسمح للفساد بسرقة مثل هذه الانتخابات المهمة أو أي انتخابات. ولا يمكننا أن نسمح لأي شخص بأن يسكت ناخبينا ويصنع النتائج".





وتابع ترامب في بيانه "لن أستسلم أبدا عن القتال من أجلك ومن أجل أمتنا".





وأوضح ترامب أن الشعب الأمريكي يستحق أن يتم فرز الأصوات بكل شفافية، مضيفا أنه يطالب منذ بداية الاقتراع باحتساب جميع الأصوات المشروعة، مع إلغاء أصوات جميع البطاقات غير المشروعة.





وشككت حملة ترامب الانتخابية في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.





ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.