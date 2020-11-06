نصيحة عاجلة لـ مواطني الاسكندرية | تفاصيل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة جاء بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.



وأوضح أنه خلال ساعات سيصدر قرار بتعطيل الدراسة في الجامعة بالمحافظة مشيرا إلى أننا ننصح المواطنين بعدم الخروج من المنزل غدا إلا للضرورة بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأكد "الشريف" خلا مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي " على قناة "دي إم سي"، أننا مستعدين للتعامل مع مياه الأمطار ويهمنا الإستمرار في الحركة المروية مشيرا إلى أن سيارات شفط المياه متواجدة في كل الأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها.

وأشار إلى أننا نتابع مع هيئة الأرصاد تطورات حالة الطقس.

