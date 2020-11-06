الأمطار مستمرة لآخر اليوم| محافظ الإسكندرية يكشف أسباب تعطيل الدراسة غدا..فيديو

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع رؤساء الجامعات ومديري المدارس من أجل إلغاء الدراسة غدا، وذلك وفقا للتقرير الخاص بالأرصاد الجوية، معقبا: المحافظة ستشهد تساقط أمطار غزيرة من منتصف الليل وستستمر حتى اليوم التالي.وأضاف "الشريف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الأمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، ونتيجة لهذا تم تعطيل الدراسة، معقبا: المحافظة شهدت أمطارا خلال الأيام الماضية أدت إلى تكدس المواصلات والطرق في بعض الأماكن.وأكمل: منذ أمس الاول بدأت المحافظة في توفير سيارات الصرف الصحي من أجل التأكد على سير العملية المرورية، معقبا: بيتم تشجيع السيرارت على مدار الـ24 ساعة من أجل الاستعداد لموسم الأمطار.ونصح المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى، وذلك لوجود نشاط رياحي كبير وواضح غدا، مما سيكون له آثار واضحة، متابعا: النوة مستمرة حتى يوم الأحد ومع بداية يوم الاثنين ستعود الحياة إلى طبيعتها.