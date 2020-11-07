هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور

hyundai kona rally هي كان من الطبيعي ان تتحول السيارات الكهربائية الي سيارات سباقات و ليس الي نوع سباقات اعتيادي بس سباق رالي الصحرا لتصبح هي اول سيارة سباق كهربائية ابتكرها بطل الرالي النيوزيلندي هايدن بادون .









تمتلك hyundai kona rally أربعة محركات كهربائية ويُمكنها أن تعمل بمحركين أو ثلاثة أو أربعة من خلال ناقل حركة مزدوج، وبالرغم من أن البطاريات ثقيلة .







تُثبت hyundai kona rally قدرات السيارات الصديقة للبيئة، فهي سيارة كهربائية بالكامل تستند إلى هيونداي كونا الكهربائية و ستشارك hyundai kona rally في منافسات مع سيارات الرالي التقليدية لمعرفة قدراتها الحقيقية علي الحلبه .





يقول بطل الرالي النيوزيلندي هايدن بادون أنه يؤمن أن السيارات الكهربائية يُمكن أن تكون سريعة ورائعة وذات أداء قوي في آن واحد، ويضيف بادون أنه عمل على السيارة لمدة عامين، لإنشاء سيارة قوية مثل أسرع السيارات ذات المحركات التيربو.





تزن hyundai kona rally بأكملها حوالي 1,500 كجم فقط، وتحصل على قوة تبلغ 295 حصان وعزم دوران مذهل يبلغ 1,100 نيوتن.متر، لكن يقول بادون أن السيارة ستحصل على قوة أكبر من 1,070 حصان.



