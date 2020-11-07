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سيارات

هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
hyundai kona rally
hyundai kona rally
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اشرف عطية
كان من الطبيعي ان تتحول السيارات الكهربائية الي سيارات سباقات و ليس الي نوع سباقات اعتيادي بس سباق رالي الصحرا لتصبح hyundai kona rally هي اول سيارة سباق كهربائية ابتكرها بطل الرالي النيوزيلندي هايدن بادون . 


تمتلك hyundai kona rally  أربعة محركات كهربائية ويُمكنها أن تعمل بمحركين أو ثلاثة أو أربعة من خلال ناقل حركة مزدوج، وبالرغم من أن البطاريات ثقيلة . 


تُثبت hyundai kona rally  قدرات السيارات الصديقة للبيئة، فهي سيارة كهربائية بالكامل تستند إلى هيونداي كونا الكهربائية و ستشارك hyundai kona rally  في منافسات مع سيارات الرالي التقليدية لمعرفة قدراتها الحقيقية علي الحلبه . 

يقول  بطل الرالي النيوزيلندي هايدن بادون أنه يؤمن أن السيارات الكهربائية يُمكن أن تكون سريعة ورائعة وذات أداء قوي في آن واحد، ويضيف بادون أنه عمل على السيارة لمدة عامين، لإنشاء سيارة قوية مثل أسرع السيارات ذات المحركات التيربو.

تزن hyundai kona rally  بأكملها حوالي 1,500 كجم فقط، وتحصل على قوة تبلغ 295 حصان وعزم دوران مذهل يبلغ 1,100 نيوتن.متر، لكن يقول بادون أن السيارة ستحصل على قوة أكبر من 1,070 حصان.

يؤكد بادون أن النسخة النهائية من السيارة hyundai kona rally  ستكون جاهزة للسباق في عام 2022، لكن إذا لم تسمح الهيئة الإدارية لرياضة السيارات في نيوزيلندا لهذا الوحش الكهربائي بالمنافسة . 
هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور
هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور
هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور
هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور
هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور
هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور

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