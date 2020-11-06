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رياضة

كورونا يغزو منزل عدلي القيعي ويصيب نجله

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:00 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد سمير
أعلن محمد عدلي القيعي، نجل مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب نجل عدلي القيعي عبى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله أنا عملت مسحة النهاردة وطلعت إيجابي كورونا".
 
وتابع: "يا ريت أي حد اختلط بيا لو حس بأعراض يعمل مسحة عشان يتطمن وربنا يحفظ ويسلم الجميع يا رب".

وكان عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق، بالنادي الأهلي، غاب عن حلقة أمس من برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة “الأهلي” لظروف صحية خاصة به، وقدم الحلقة ابراهيم المنيسي منفردا.


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