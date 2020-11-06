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أخبار العالم

أنباء عن وجود قنبلة قرب مركز فرز للأصوات في فيلادلفيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:01 م
أنباء عن وجود قنبلة
أنباء عن وجود قنبلة قرب مركز فرز أصوات في فيلادلفيا
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قسم الخارجي
أجْلَت السلطات الأمنية في مدينة فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، المواطنين؛ بعد تهديدات بوجود قنبلة، في مكان قرب أحد مراكز فرز الأصوات في المدينة.

وذكرت شرطة فيلادلفيا، أن الأمن تلقى مكالمتين من شخص واحد، يقول إن "قنبلة" على وشك الانفجار، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.

وأفادت وسائل إعلامية بإخلاء مركز "فاشون ديستريكت" التجاري والذي يقع بالقرب من مركز بنسلفانيا للمؤتمرات حيث تجري عملية فرز بطاقات اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويتجمع أنصار المرشحين دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وأوضحت أنه تم إخلاء المركز التجاري الذي يقع بالقرب من مركز المؤتمرات، كما توقفت حركة القطارات في المنطقة.

جاء ذلك في وقت تستمر فيه المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بايدن، حيث حصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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