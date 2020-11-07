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توك شو

ليلي علوي تشعل ستوديو أبلة فاهيتا بمهرجان شعبي جديد.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
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محمد حليم قنديل
أشعلت الفنانة ليلى علوي استديو برنامج "أبلة فاهيتا" بغنائها لمهرجان شعبي مع النجم الشعبي طارق الشيخ، وأشتركت معهم في الغناء أبلة فاهيتا.

وأضافت «علوي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، ان كان موقف طريف حدث وهو "كان في مرة واحده جابتلي عريس وشوفته وانا خارجه لقيت عربيتي اتزنقت في الجراج فقومت شيلتها كده وحركتها للوسع وبعدها مشيت لانها كانت عربية سيات خفيفة يعني".

وتابعت الفنانة ليلى علوي، أنها حضرت مهرجان الجونة بفستان محروق وقامت بتغطية الجزء المحروق بشعرها وفستان أخر كان مقطوعا وقامت بخياطته سريعا والنزول الي المهرجان، معلقة "بتحسن في أحسن العائلات يا جماعة".

ووجهت الفنانة ليلي علوي، للفنانة بشري التهاني قائلة "مبروك يا بشري ويارب تبقي حياة حلوة وسعيدة عليكم"، مضيفة أنها أرسلت التهاني للفنانة درة بسبب حفل زواجها.

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