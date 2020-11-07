194 مرشحا في المنوفية يخوضون سباق انتخابات النواب علي 24 مقعدا

تنطلق اليوم انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية حيث تم تجهيز 512 مقرًا انتخابيًا و6 لجان عامة و926 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و698 ألفا و758 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الانتخابي.





وتضم محافظة المنوفية 6 دوائر انتخابية مخصص لها 24 مقعدًا منهم 13 مقعدا قائمة و11 مقعدا فرديا، ويتنافس 194 مرشحا بالمحافظة منهم 26 بنظام القائمة.





ففى نظام القائمة تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة تحالف المستقلين حيث دفعت القائمتين بـ26 مرشحا يتنافسون على 13 مقعدا.





وعن النظام الفردى فالدائرة الأولى مقرها مركز شبين الكوم مكوناتها الإدارية (مركز شبين الكوم - قسم شبين الكوم) مخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 34 مرشحا.





الدائرة الثانية مقرها مركز قويسنا مكوناتها الإدارية مركزا (قويسنا – بركة السبع) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 32 مرشحا.





الدائرة الثالثة مقرها مركز تلا مكوناتها الإدارية مركزا (تلا – الشهداء) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 31 مرشحا.





الدائرة الرابعة مقرها مركز أشمون مكوناتها الإدارية مركز أشمون خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 22 مرشحا.





الدائرة الخامسة مقرها مركز الباجور مكوناتها الإدارية مركز الباجور مخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 23 مرشحا.





الدائرة السادسة مقرها مركز منوف مكوناتها الإدارية: مركزا (منوف – السادات) وقسما (منوف – سرس اللبان) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 26 مرشحا.





من ناحيه أخرى، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة داخل وخارج مقار العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة وتذليل العقبات أمام قوات التأمين والاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق بها بين جميع محافظات الجمهورية.





كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف المتابعة على أعمال النظافة حول اللجان ومراكز الإقتراع بالإضافة إلى رفع كافة التراكمات أول بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيد وتسوية الطرق، مضيفًا إلى ضرورة توفير وسيلة إنارة تبادلية حال إنقطاع التيار الكهربائي وكذا توفير طفايات حريق بجميع المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها مع توفير الوسائل البديلة، كما شدد المحافظ على سرعة إعداد تقرير بهذا الشأن وموافاة غرفة العمليات الرئيسية بها.



