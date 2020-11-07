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أخبار البلد

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بالسيدة زينب والسيدات يتصدرن المشهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
فتح لجان الانتخابات
فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بالسيدة زينب
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كريم عاطف - عبدالله هشام
بدأ ماراثون الانتخابات البرلمانية بمحافظة القاهرة وفُتحت أبواب اللجان الفرعية بدائرة قسم السيدة زينب للإدلاء بأصوات الناخبين.

وشهدت مدارس دائرة السيدة زينب إقبالا كثيفا في الدقائق الأولى من فتح الأبواب بالانتخابات البرلمانية 2020، وتصدر المشهد أمام اللجنة السيدات وكبار السن.

وكان انطلق منذ قليل ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل بعد انتهائه بالخارج، والذي استمر ثلاثة أيام سابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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