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شاهد.. محافظ القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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نورهان رأفت
أدلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصوته، صباح اليوم، في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، بإحدى اللجان الانتخابية بمصر الجديدة، وسط إجراءات وقائية والتزام شديد بالإجراءات الوقائية من جانب مسئولي اللجنة.

وانطلق اليوم السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ويتنافس 2083 مرشحا في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية، يشرف عليها نحو 12 ألف قاض، وذلك غدا وبعد غد وفى حالة الإعادة، تجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء". 

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لـ انتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كما قامت بمعاينة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها".

وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية والقضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت. 

واتخذت الهيئة الوطنية إجراءات كاملة لحماية أطراف العملية الانتخابية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع حقائب وقاية للقضاة تشمل ماسكات وكحول لتسهيل عملهم داخل اللجان.

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