AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:41 ص
الاجراءات الاحترازية
الاجراءات الاحترازية فى اللجان
Advertisements
محمد صبري
حرصت أجهزة الأمن بالقاهرة على تكثيف التواجد الأمني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانطلاق ماراثوان الانتخابات البرلمانية ، للتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل اى عقبات لهم .

فيما تم رصد حرص الأجهزة الأمنية على الاجراءات الاحترازية لكافه المواطنين المتواجدين امام اللجان وقبل الدخول للادلاء باصواتهم يتم تعقيم كل ناخب .

وقد انطلق منذ لحظات المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ويختار 1 مليون ناخب ما بين 2083 مرشحا في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية ، يشرف عليها نحو 12 ألف قاض، وذلك غدا وبعد غد وفى حالة الإعادة، تجري  أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.


وتشمل محافظات المرحلة الثانية  "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء". 

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لـ انتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كما قامت بمعاينة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها".

وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية و القضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت. 

واتخذت الهيئة الوطنية إجراءات كاملة لحماية أطراف العملية الانتخابية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع حقائب وقاية للقضاه تشمل ماسكات وكحول لتسهيل عملهم داخل اللجان. 

كما سيتم توزيع كمامات على الناخبين، قبل  دخول اللجان للإدلاء بأصواتهم، بجانب نشر موظفين لتنظيم طوابير الناخبين وتحديد مسافات بينهم ضمن إجراءات حمايتهم من كورونا. 

ودعت الهيئة الوطنية الانتخابات ،جموع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت". 

شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة
شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة
شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة
شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة
شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة
شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة
شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من الاستعداد للتصويت فى 9468 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية لمجلس النواب

غدا الناخبون في 13 محافظة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بانتخابات النواب.. الهيئة الوطنية تنتهى من توزيع بطاقات الانتخابات على اللجان

لوس أنجلوس.. آخر بعثة دبلوماسية تنتهي من انتخابات للنواب وتبدأ الفرز

بعد وفاة مرشح بلبيس.. 2083 مرشحا يخوضون انتخابات النواب فى مرحلتها الثانية

فى 9 آلاف لجنة.. 31 مليون مواطن ينطلقون فى انتخابات النواب اليوم

لميس سلامة: انتهاء كافة الاستعدادات باللجان لبدء التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

تقارير: طرد ترامب من البيت الأبيض بهذه الطريقة حال رفضه المغادرة

عبد المنعم السعيد: حديث ترامب عن تزوير الانتخابات والتشكيك في المؤسسات ليس بجديد

المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة ..أبرز مانشيتات صباح البلد

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية

أخبار التوك شو.. حقيقة توصل ألمانيا إلى علاج لفيروس كورونا.. وحكم الاحتفال بعيد الحب

الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا