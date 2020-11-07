شاهد.. الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية بالقاهرة

حرصت أجهزة الأمن بالقاهرة على تكثيف التواجد الأمني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانطلاق ماراثوان الانتخابات البرلمانية ، للتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل اى عقبات لهم .





فيما تم رصد حرص الأجهزة الأمنية على الاجراءات الاحترازية لكافه المواطنين المتواجدين امام اللجان وقبل الدخول للادلاء باصواتهم يتم تعقيم كل ناخب .





وقد انطلق منذ لحظات المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ويختار 1 مليون ناخب ما بين 2083 مرشحا في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية ، يشرف عليها نحو 12 ألف قاض، وذلك غدا وبعد غد وفى حالة الإعادة، تجري أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.









وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".





وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لـ انتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كما قامت بمعاينة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها".





وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية و القضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت.





واتخذت الهيئة الوطنية إجراءات كاملة لحماية أطراف العملية الانتخابية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع حقائب وقاية للقضاه تشمل ماسكات وكحول لتسهيل عملهم داخل اللجان.





كما سيتم توزيع كمامات على الناخبين، قبل دخول اللجان للإدلاء بأصواتهم، بجانب نشر موظفين لتنظيم طوابير الناخبين وتحديد مسافات بينهم ضمن إجراءات حمايتهم من كورونا.





ودعت الهيئة الوطنية الانتخابات ،جموع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت".



