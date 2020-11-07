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منوعات

ضاقت بهما القاعات.. عروسان يحتفلان بزفافهما بين الشارع والمقهى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في إفساد حفلات الزفاف حول العالم منذ تفشيه بداية العام، إلا أن هذا لم يمنع عروسين في مدينة بلفاست بايرلندا من الاحتفال بحفل زفافهما في شوارع المدينة.


وقرر العروسان وهما "جراهام" و"جنيفر يونج" تأدية رقصتهما الأولى مرتجلة على أنغام إحدى الفرق الموسيقية المكونة من فردين، بحسب ما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.


وتداول نشطاء تلك اللقطات التي تبعث على الدفء، وظهر فيها العروسان أثناء أدوا رقصتهم على الرصيف بالشارع وعلى أنغام إحدى أغنيات "بوب مارلي"، وانتشر الفيديو المبهج  على وسائل التواصل الاجتماعي.


كان الزوجان عقدا قرانهما  في قاعة مدينة بلفاست، وسط حالة القلق التي تعيشها البلاد وأدت لفرض قيود على حفلات الزفاف، ليتجهوا إلى المقهى والشارع، وقالت العروس "جينيفر يونج" لبي بي سي نيوز:" إن الزوجين كانا يخططان دائمًا لحفل زفاف صغير بعد خطوبتهما في يوليو، ولكن تم إلغاء هذه الخطط بسبب فيروس كورونا".


بدلًا من ذلك  قرر الزوجان أنهما وعدد قليل من ضيوفهما سيذهبون إلى مقهى بالقرب من بلفاست سيتي هول لتناول القهوة والكعك، وأوضحت جينيفر: "لقد اقتصرنا على أن لا يزيد عدد الحفل على 25 شخصا، لذلك ذهبنا في مجموعات للحصول على بعض القهوة".


وعن رقصتهما قالت جينيفر: "اصطدمنا بفرقة من شخصين يعزفان في الطريق إلى المقهى وهنا وقفنا لتأدية أول رقصة لنا"، وبعد رقصة وكعكة دونات، سار الزوجان السعيدان إلى جسر مشاة لاجان لالتقاط الصور.

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