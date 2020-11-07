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محافظات

بالزغاريد.. السيدات يصوتن في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:33 م
إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على لجان الانتخابات
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مروة فاضل
توافد العشرات من أهالي محافظة المنوفية على اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار مرشحيهم في مجلس النواب.


وأطلقت السيدات الزغاريد أمام لجنة الثانوية القديمة بشبين الكوم، كما توافد الشباب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.


وشهدت لجان المنوفية تشديدات أمنية مكثفة، وكذلك إجراءات للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم التشديد على ارتداء الكمامات واستخدام كواشف الحرارة.


وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
بالزغاريد.. السيدات يصوتن في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية.. فيديو
بالزغاريد.. السيدات يصوتن في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية.. فيديو
بالزغاريد.. السيدات يصوتن في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية.. فيديو

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