كارولين عزمي بإطلالة براقة في فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وأطلت كارولين بمظهر جذاب أثناء حضورها فرح الفنانين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.





وارتدت كارولين فستانا براقا باللون الفضي ذات كم واحد، ممسكة في يدها شنطة فضية صغيرة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين علي ميكاب يبرز ملامح وجهها الرقيقة، مع وضع أحمر شفاه باللون الوردي الجميل.





كما ظهرت كارولين رافعة شعرها إلي أعلي، ووضعت قرطا من الفضة في أذنيها.





كانت الفنانة كارولين عزمي، انضمت إلى فريق مسلسل "الحرامي" بطولة الفنانة رانيا يوسف و بيومي فؤاد، و تجسد كارولين ضمن الأحداث ابنة رانيا يوسف و بيومي فؤاد.





وينتمى العمل لنوعية "السيت كوم" مكون من 10 حلقات، و يخرجه محمد سلامة وي شارك في بطولته بيومى فؤاد، و رانيا يوسف، و كارولين عزمى، وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقائق.



