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محافظات

مطران بورسعيد يصوت في انتخابات النواب: الله يولي من يُصلح.. شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:22 م
مطران بورسعيد يدلى
مطران بورسعيد يدلى بصوته الانتخابي بمدرسة ام المؤمنين
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كتب محمد الغزاوى
أدلى مطران بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس، بصوته في انتخابات مجلس النواب، منذ قليل ، وذلك في مدرسة ام المؤمنين .

واكد الانبا تادرس مطران محافظة بورسعيد ، ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ، وتدعو الله ان يولى من يصلح، ومن يخدم الوطن والمواطنين.

وناشد الأنبا تادرس مطران بورسعيد المواطنين، بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات بشكل إيجابي، مؤكدا أن ذلك واجب وطني على كل مصري محب لوطنه.


ويذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢  لجنة فرعية وعدد ٥١٥  ألفا و٧٩٠  ناخبا وناخبة،  تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركزا انتخابيا يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحا.


والدائرة الثانية تضم  اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركزا انتخابيا يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشحا.
مطران بورسعيد يصوت في انتخابات النواب: الله يولي من يُصلح.. شاهد
مطران بورسعيد يصوت في انتخابات النواب: الله يولي من يُصلح.. شاهد
مطران بورسعيد يصوت في انتخابات النواب: الله يولي من يُصلح.. شاهد
مطران بورسعيد يصوت في انتخابات النواب: الله يولي من يُصلح.. شاهد
مطران بورسعيد يصوت في انتخابات النواب: الله يولي من يُصلح.. شاهد

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