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محافظات

ساعة واحدة قبل الغلق.. إقبال متوسط من المواطنين على انتخابات النواب في دار السلام ..شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:03 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد زهران - أسامة علي
شهدت اللجان الانتخابية بدار السلام في القاهرة ، استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب .

وجاء ذلك قبل ساعة واحدة على غلق صناديق الاقتراع باليوم الاول للمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب .

وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ساعة واحدة قبل الغلق.. إقبال متوسط من المواطنين على انتخابات النواب في دار السلام ..شاهد
ساعة واحدة قبل الغلق.. إقبال متوسط من المواطنين على انتخابات النواب في دار السلام ..شاهد
ساعة واحدة قبل الغلق.. إقبال متوسط من المواطنين على انتخابات النواب في دار السلام ..شاهد
ساعة واحدة قبل الغلق.. إقبال متوسط من المواطنين على انتخابات النواب في دار السلام ..شاهد

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