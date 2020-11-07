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رياضة

منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:02 م
تدريبات منتخب الشباب
تدريبات منتخب الشباب
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يسرى غازى
أدى منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين اليوم السبت على الملعب الفرعى باستاد القاهرة ضمن معسكره التدريبي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بموريتانيا.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين ضمن منافسات دورة شمال افريقيا المقرر إقامتها فى تونس المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع ٢٠٢٢.

وجاءت مواعيد مباريات دورة شمال افريقيا على النحو التالي: الجولة الأولي : 15 ديسمبر 2020 الجولة الثانية : 18 ديسمبر 2020 الجولة الثالثة : 21 ديسمبر 2020 الجولة الرابعة : 24 ديسمبر 2020 الجولة الخامسة والأخيرة : 27 ديسمبر. ويعاود اليوم الجمعة منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين المعسكر التدريبي على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.  

كان الجهاز الفني لشباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين منح راحة سلبية لمدة يومين عقب مباراة النصر الودية التى انتهت بالتعادل 3/3. ويستعد منتخب شباب الفراعنة للمشاركة فى دورة شمال افريقيا المقرر إقامتها فى تونس والمؤهلة لأمم افريقيا فى موريتانيا ٢٠٢١. وقرر اتحاد شمال أفريقيا انطلاق منافسات دورة شمال افريقيا يوم 15 ديسمبر المقبل بتونس. 

 ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين إلى إقامة العديد من المباريات الودية استعدادا للمشاركة فى نهائيات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام القادم. فى نفس السياق يدرس ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب خوض مباراتين وديتين خارج مصر مع السعودية والإمارات، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس. 

ويفضل ياسين مواجهة، السعودية و الإمارات خارج مصر لاكساب اللاعبين للخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا. 

 ورشح المدير الفني لشباب الفراعنة منتخبي السعودية و الإمارات لمواجهة منتخب شباب مصر لما يضمانه من عناصر قوية ستضيف خبرات واحتكاك عالي المستوي لشباب الفراعنة من خلال اللعب في اجواء مماثلة خارج مصر.
منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور
منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور
منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور
منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور
منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور
منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور
منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور
منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور

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