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فن

بالصور.. نجوى كرم تقدم حفلة كاملة العدد في دبي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:46 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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سعيد فراج - محمد نحلة
خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قلوب جمهورها الإماراتي،  عبر إحيائها أولى حفلاتها الغنائية الرسمية منذ بدء أزمة وباء كورونا،  وذلك على مسرح حبتور جراند في دبي. 

وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة،  إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم. 

وعبرت نجوى كرم عن حماسها الكبير لهذه الحفلة قائلة: " لم أكن أصدق أن نعود لحالتنا الطبيعية بعد شهور وشهور من البعد والانعزال،  ومشاعري مختلطة بين الارتباك والدهشة والسعادة"،  مشيرة لكون هذه الحفلة بشرة خير لعودة الحياة الفنية لسابق عهدها تدريجيا وإعادة ضخ دماء الحفلات الحية مرة أخرى،  مؤكدة أنها تشعر بالأمل والتفاؤل حيال الفترة المقبلة،  فترة ما بعد كورونا. 

كما شهد الحفل مشاركة خاصة للفنان خالد الحجار،  الذي احتفل مؤخرا بإطلاق أجدد أغنياته "بشوفك"، والتي خاض خلالها مغامرة الغناء باللهجة المصرية،  وينشغل حاليا بالانتهاء من تسجيل أغنيته الجديدة "متل المطر"، معبرا عن سعادته الكبيرة لهذه الإطلالة التي شارك خلالها الغناء مع فرقة شمس الأغنية العربية. 

في حين أكد يزن الرويدي، مدير الشركة المنظمة للحفل "مومنت ايفنت"،  أنها راعت كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها هئكيئة السياحة،  لخروج الحفل بأكمل وجه من حيث التباعد الاجتماعي والراحة ، منوها لعودة نجوى كرم لإطلالة جديدة أمام جمهورها الإماراتي خلال شهر يناير المقبل بصحبة الفنان ماجد المهندس.
بالصور.. نجوى كرم تقدم حفلة كاملة العدد في دبي
بالصور.. نجوى كرم تقدم حفلة كاملة العدد في دبي
بالصور.. نجوى كرم تقدم حفلة كاملة العدد في دبي
بالصور.. نجوى كرم تقدم حفلة كاملة العدد في دبي

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