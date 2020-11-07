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أخبار العالم

ألعاب نارية في لندن احتفالا بفوز بايدن.. والكنائس تدق أجراسها في باريس.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:48 م
ألعاب نارية
ألعاب نارية
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قسم الخارجي
انطلقت احتفالات في عدد من دول العالم، وليس الولايات المتحدة فقط بعد فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق الألعاب النارية في لندن احتفالا بوصول بايدن إلى البيت الأبيض.

كما نشرت وسائل إعلماية مقاطع فيديو يسمع فيها دق أجراس كنائس في العاصمة الفرنسية باريس، بعد فوز المرشح الديمقراطي، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أن احتفالات رصدت في مناطق مماثلة باستراليا وألمانيا، بعد وصول بايدن للسلطة.

وعرضت وسائل إعلام أمريكية مقاطع فيديو لحشود ضخمة في محيط البيت الأبيض تهتف ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

واحتفل المتظاهرون أمام البيت الأبيض بإعلان فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الانتخابات، معبرين عن ذلك عن طريق الغناء والصراخ والرقص والهتاف ضد ترامب.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،  في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

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