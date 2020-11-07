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رياضة

حسام البدري يحسم الجدل حول شارة كابتن المنتخب.. ويكشف رأيه في مصطفى محمد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:58 م
حسام البدري
حسام البدري
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عمرو ابوبكر
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، عن رأيه في مستوى مصطفى محمد مع الزمالك خاصة بعدما قاد فريقه لبلوغ دور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال البدري خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "أون تايم سبورتس " في برنامج ملعب اون :"مصطفى محمد أدى مباريات في الفترة الأخيرة بشكل مميز".

وأضاف :"قدرات مصطفى محمد كبيرة وظهرت مع الزمالك في الفترة الأخيرة، ودائمًا أؤكد أنه لابد على قدرات مصطفى محمد تظهر مع ناديه والمنتخب".

وأكمل :"مصطفى محمد لديه الإصرار لكي يقدم شيء للمنتخب، وأرى أن هناك عناصر شابة جيدة في المنتخب مثل مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق".

وأشار البدري الى أن :"الشارة ستكون بالأقدمية، ولذا من سيحمل الشارة أقدم لاعب في المنتخب، والمستقبل أمام باقي اللاعبين".

الفترة الماضية شهدت جدل حول من سيحمل شارة قيادة المنتخب في الفترة المقبلة خاصة بعدما أعلن أحمد فتحي خلال ظهوره التليفزيوني أنه رفض التخلي عن الشارة عند انضمامه للمنتخب.

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