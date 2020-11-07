حسام البدري يحسم الجدل حول شارة كابتن المنتخب.. ويكشف رأيه في مصطفى محمد

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، عن رأيه في مستوى مصطفى محمد مع الزمالك خاصة بعدما قاد فريقه لبلوغ دور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وقال البدري خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "أون تايم سبورتس " في برنامج ملعب اون :"مصطفى محمد أدى مباريات في الفترة الأخيرة بشكل مميز".





وأضاف :"قدرات مصطفى محمد كبيرة وظهرت مع الزمالك في الفترة الأخيرة، ودائمًا أؤكد أنه لابد على قدرات مصطفى محمد تظهر مع ناديه والمنتخب".





وأكمل :"مصطفى محمد لديه الإصرار لكي يقدم شيء للمنتخب، وأرى أن هناك عناصر شابة جيدة في المنتخب مثل مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق".





وأشار البدري الى أن :"الشارة ستكون بالأقدمية، ولذا من سيحمل الشارة أقدم لاعب في المنتخب، والمستقبل أمام باقي اللاعبين".



