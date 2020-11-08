ناصر ماهر: بيراميدز تواصل معي

أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي أنه سعيد بعودته للأهلي، مضيفا أنه سعى لاثبات نفسه وكان لديه تصميم على العودة للفريق من جديد منذ بداية الموسم.





وأشار ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه كان يعلم أنه سيعود مرة أخرى لكن لم يتوقع العودة الآن.





وأضاف أن بيراميدز تواصل معه بشكل شخصي لكنه كان يرغب بالاستمرارية والمشاركة بشكل أكثر لذلك فضل عرض سموحة.





وأضاف انه يعلم أن بيراميدز مازال يريد ضمه، قائلا: "بالنسبة لي نادي محترم لكن الأهلي هو بيتي وعيشت فيه أكثر من عائلتي".



