AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحلى ضحكة .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة لـ صلاح عبد الله

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجهت الفنانة رانيا فريد شوقى رسالة للفنان صلاح عبدالله ونشرت صورة لها  معها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلقت رانيا على الصورة قائلة " عم صلاح حبيب قلب أطيب وأجمل إنسان وأحلى ضحكة كنت واحشني اوي ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويخليك لينا ياااارب " .

اقرا ايضا " "كأنه في الجونة".. رانيا فريد شوقي تعلق على صورة لوالدها من "تصميم متابع"


يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.



تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يمارس رياضة البوكس.. رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة لوحش الشاشة

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رانيا فريد شوقي توجه رسالة رومانسية لزوجها.. شاهد

رانيا فريد شوقي برفقة ماجدة زكي من كواليس مسلسل قوت القلوب

الكبير كبير.. رانيا فريد شوقى تهنئ محمد منير بعيد ميلاده

الكبير كبير بنحبك يا منير.. رانيا فريد شوقي تهنئ الكينج بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

عمره 55 عاما.. المصري أمير معبد يحقق المركز الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا

برشلونة: أنسو فاتي أصيب بتمزق في الركبة

أدعية تقال قبل النوم .. احرص عليها

سيف زاهر: مصطفى محمد تلقى عرضا بـ 4 ملايين دولار من ناد مصري .. فيديو

خطاب النصر| بايدن عن ابنه المتوفي بالسرطان: وصمة عار لأمريكا

حكم الجهر بالنية في الصلاة.. دار الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS بعد طرحها رسميا .. صور

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز