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محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم السكرتير العام السابق للمحافظة: لا ننسى أبناءنا المخلصين.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:02 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يكرم السكرتير العام السابق
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ايمن محمد
كرّم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،اللواء نادر عشماوي السكرتير العام السابق حيث بلغ سن المعاش القانونية.

وألقى محافظ جنوب سيناء،كلمة أشاد بها بأعمال السكرتير العام السابق التي شهد له بها الجميع منها تطوير مبنى الديوان العام وانشاء قاعة حديثة للمجلس التنفيذي وتنفيذ أعمال تطوير وتجميل بالمبني وبوابات وتحديث الاجهزة وتطوير  الأداء بديوان عام المحافظة، بالاضافة لاشرافه على أعمال التطوير بمدينة طور سيناء.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تنسي أبنائها المخلصين الذين يعملون بجد واخلاص لرفع شأن المحافظة وتطوير الأداء الحكومي مما يعود بالنفع علي مواطني المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي اقامه المحافظ بأحد منتجعات شرم الشيخ الكبري بحضور اللواء احمد الألفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مصطفي عفيفي محافظ جنوب سيناء الاسبق، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، و المحاسب فوزي همام مساعد المحافظ المديريات ومجالس المدن، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض  المحافظ للإعلام.

حضر حفل التكريم النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين.

وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتقديم درع وميدالية المحافظة، وشهادة تقدير للواء نادر عشماوي تقديرًا لجهوده المتميزة خلال فترة عمله بالمحافظة.

وفي سياق متصل قرر محافظ جنوب سيناء إطلاق اسم أحد الشوارع الهامة بمنطقة حي النور شرم الشيخ باسم اللواء مصطفي عفيفي محافظ جنوب سيناء الأسبق تقديراُ لجهوده المتميزة وأعماله في تطوير مدينة شرم الشيخ.

محافظ جنوب سيناء يكرم السكرتير العام السابق للمحافظة: لا ننسى أبناءنا المخلصين.. صور
محافظ جنوب سيناء يكرم السكرتير العام السابق للمحافظة: لا ننسى أبناءنا المخلصين.. صور

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