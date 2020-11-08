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رياضة

الدوري الإيطالي.. موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
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محمد السعيد
يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على لاتسيو، اليوم، الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 4 بتعليق حفيظ دراجي.

يوفنتوس ضد لاتسيو:
ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يعود أن البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع يوفنتوس بشكل أساسي في الدوري الإيطالي خلال مباراة اليوم، بعد اكتمال جاهزيته البدنية.

وعاد رونالدو للمشاركة مع يوفنتوس مؤخرا، بعد تعافيه، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

في المقابل يتسلح لاتسيو بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ترتيب يوفنتوس ولاتسيو:
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز التاسع بـ 10 نقاط.

غياب الجماهير:
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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