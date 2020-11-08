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رياضة

ريال مدريد يتحدى الغيابات في موقعة فالنسيا بالليجا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
يخوض فريق ريال مدريد بقيادة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفًا على نظيره فالنسيا، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساءً، ضمن مبارايات الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويسعى ريال مدريد أمام فالنسيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، لاستعادة الصدارة مجددًا، من أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات الثلاثي إيدر ميليتاو، وكاسيميرو، وإيدين هازارد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

كما استمر غياب الثلاثي داني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا، وناتشو فيرنانيدز، بسبب الإصابة.

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