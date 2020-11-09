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برلمان

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
انتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل أمس وأول أمس 7 و8 نوفمبر، وفي انتظار فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج اللجان الأولية والنتيجة النهائية.  

جرت عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

تنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم، نافست القائمة الوطنية من أجل مصر، قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا دارت المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

وتأتي الخريطة الانتخابية للمرحلة الثانية وفقا لقانون تقسيم الدوائر الجديد كالآتي:

1- محافظة القاهرة تضم 19 دائرة انتخابية مخصص لها 62 مقعدا بالبرلمان، 31 مقعدا بالنظام الفردى.

2- محافظة الشرقية تضم 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعدا، 21 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا بنظام الفردى.

3- محافظة كفر الشيخ، تضم 4 دوائر انتخابية، مخصص لها 19 مقعدا بالبرلمان، تضم 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردى.

4- محافظة الغربية، تضم 7 دوائر انتخابية، مخصص لها 30 مقعدا بالبرلمان، 16 مقعدا بنظام القائمة، 14 مقعدا بنظام الفردى.

5- محافظة المنوفية تضم 6 دوائر مخصص لها 24 مقعدا، بنظام القائمة 13 مقعدا، وعلى الفردى مخصص لها 11 مقعدًا.

6- محافظة الدقهلية تضم 10 دوائر انتخابية خصص لها 38 مقعد، 17 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا على نظام الفردى.

7- محافظة دمياط تضم دائرتان مخصص لها 8 مقاعد بالبرلمان، 4 بالقائمة و4 بالفردى.

8- محافظة بورسعيد تضم دائراين مخصص لها 4 مقاعد، مقعدين بالقائمة، ومثلهم بالفردى.

9- محافظة القليوبية تضم 6 دوائر مخصص لها 30 مقعد 14 مقعدا بالقائمة، و16 مقعدا بالفردى.

10- محافظة الاسماعيلية تضم 3 دوائر انتخابية مخصص لها 9 مقاعد بالبرلمان، 4 مقاعد بالقائمة، و5 بالفردى.

11- محافظة السويس تضم دائرة واحدة مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة و2 بالفردى.

12- محافظة شمال سيناء تضم دائرتين، مخصص لها 7 مقاعد بالبرلمان، 5 مقاعد بالقائمة و2 فردى.

13- محافظة جنوب سيناء تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة، و2 بالفردى.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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