بعد تألقه اللافت.. وادي دجلة يستهدف ضم مهاجم مصر للمقاصة

دخل مسئولو نادى وادى دجلة، فى مفاوضات رسمية مع مصر للمقاصة من أجل حسم صفقة مروان حمدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وجاء دخول وادى دجلة فى مفاوضات مع المقاصة من أجل حسم ضم مروان حمدي بناء على رغبة اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى بعد المستويات المميزة التى قدمها اللاعب خلال موسم إعارته للفريق الدجلاوى.





ويدخل دجلة فى صراع قوى مع عدد من الأندية لحسم ضم مروان حمدى بعد أن تلقى المقاصة عدد من العروض الأخرى خلال الفترة الماضية للحصول على خدمات مهاجمه.





واستقر مسئولو نادى وادى دجلة على عدم التعاقد مع أى حارس مرمى آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن تم ضم مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم قبل عدة أيام بشكل رسمي .





وشهدت الأيام الماضية قيام مسئولى دجلة بفسخ التعاقد بشكل رسمي مع خالد وليد الحارس الثانى للفريق بالتراضي بناء على رغبة من الطرفين فى ظل غياب الحارس الكامل عن المشاركة فى المباريات .





ويري مسئولو دجلة أن محمد عبدالمنصف ومسعد عوض ومعهما الحارس الشاب حسين زكري قادرون على حماية عرين وادى دجلة بشكل جيد خلال الموسم الكروى الجديد فى ظل الخبرات الجيدة التى يمتلكها عبدالمنصف وعوض بجانب القدرات الجيدة التى يمتلكها حسين زكري بعد ظهوره بمستوى مميز خلال المباريات الأخيرة للفريق بالدوري.





وجدد دجلة تعاقده بشكل رسمي مع عبدالمنصف لمدة عامين مقبلين بناء على رغبة اليونانى فاسيليو المدير الفنى ونتيجة الدور المؤثر للحارس مع الفريق وخبراته الكبيرة.