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محافظات

صوتك أمانة| مسيرة شبابية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالقليوبية |صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نظمت مديرية الشباب والرياضة فى القليوبية مسيرة شبابية تحت شعار انزل شارك صوتك أمانة، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتأكيد على أنه واجب وطنى على الجميع المشاركة فيه.



جري تنظيم مسيرة الشباب والرياضة بقرية قرنفيل التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، لحث أهل القرية على المشاركة، والتأكيد على الدور الفعال والايجابى الذي لابد من اتخاذه.

كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قام بجولة للمرور علي لجان الانتخابات في اليوم الثاني لانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وتفقد المحافظ عددا من اللجان بمدن الخصوص وشبين القناطر والخانكة وبنها ورافق المحافظ كل من الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم. ورؤساء المدن التي تم المرور عليها. 

وتجري الانتخابات في محافظة القليوبية في عدد (478)  مقرًا إنتخابيًا و (6) لجان عامة و (1047) لجنة فرعية، هذا وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 3 مليون و271 ألف و78) ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الدستورى.

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والإقبال المتزايد والذي شهدته اللجان منذ فتحها فى التاسعة من صباح اليوم مشيرا أن ذلك يؤكد  ولاء وانتماء المواطن ووعيه بحقوقه ومشاركته الفعالة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب والتي تعد واجب وطني يعبر من خلاله الناخبين عن رأيهم بحرية تامة.

وشدد على أن المحافظة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بها مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيدا بالوعى والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وأكد المحافظ، على استمرار أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.
صوتك أمانة| مسيرة شبابية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالقليوبية |صور
صوتك أمانة| مسيرة شبابية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالقليوبية |صور
صوتك أمانة| مسيرة شبابية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالقليوبية |صور

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