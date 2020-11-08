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محافظات

لم يغير محل إقامته.. رئيس المجالس التخصصية ومحافظ الدقهلية السابق يدلى بصوته في المنصورة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:11 م
محافظ الدقهلية السابق
محافظ الدقهلية السابق يدلي بصوته
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همت الحسينى
أدلى الدكتور كمال جاد شاروبيم رئيس المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية ومحافظ الدقهلية السابق بصوته بانتخابات مجلس النواب بلجنة المعهد النموذجي بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة  بمحافظة الدقهلية .

فوجئ المواطنين واعضاء اللجان المتواجدين بمقر اللجنة ومحيطها بوصول محافظ الدقهلية السابق لمقر اللجنه للادلاء بصوته مشاركا فى العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور كمال جاد شاروبيم حرصه الشديد على المشاركه فى العملية الانتخابية حيث ان موطنه الانتخابى مازال بمدينة المنصورة ولم يقم بتغييره فحرص عى المشاركه والحضور من القاهرة، وقابله المتواجدون في اللجنة ومحيطها بترحاب شديد.

كانت اللجان الانتخابية شهدت اقبالًا ملحوظًا منذ بداية فتح ابوابها امام الناخبين في تمام التاسعة من صباح اليوم على مستوى جميع اللجان بدوائر المحافظة وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة حيث جرى منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية  حيث تم تجهيز 1426 لجنة فرعية داخل 699 مركزا انتخابيا  فى 10 لجان عامة لإستقبال 4 مليون و352 الف، 87 ناخبا على مستوى المحافظة فيما يتنافس ٣٥٤ مرشحا على ٢١ مقعد فردى فى 10 دوائر انتخابية بنطاق المحافظة.
لم يغير محل إقامته.. رئيس المجالس التخصصية ومحافظ الدقهلية السابق يدلى بصوته في المنصورة
لم يغير محل إقامته.. رئيس المجالس التخصصية ومحافظ الدقهلية السابق يدلى بصوته في المنصورة
لم يغير محل إقامته.. رئيس المجالس التخصصية ومحافظ الدقهلية السابق يدلى بصوته في المنصورة
لم يغير محل إقامته.. رئيس المجالس التخصصية ومحافظ الدقهلية السابق يدلى بصوته في المنصورة

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