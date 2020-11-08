لم يغير محل إقامته.. رئيس المجالس التخصصية ومحافظ الدقهلية السابق يدلى بصوته في المنصورة

أدلى الدكتور كمال جاد شاروبيم رئيس المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية ومحافظ الدقهلية السابق بصوته بانتخابات مجلس النواب بلجنة المعهد النموذجي بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .





فوجئ المواطنين واعضاء اللجان المتواجدين بمقر اللجنة ومحيطها بوصول محافظ الدقهلية السابق لمقر اللجنه للادلاء بصوته مشاركا فى العملية الانتخابية.





وأكد الدكتور كمال جاد شاروبيم حرصه الشديد على المشاركه فى العملية الانتخابية حيث ان موطنه الانتخابى مازال بمدينة المنصورة ولم يقم بتغييره فحرص عى المشاركه والحضور من القاهرة، وقابله المتواجدون في اللجنة ومحيطها بترحاب شديد.



