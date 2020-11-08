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رياضة

خيسوس يتعادل لـ مانشستر سيتي في شباك ليفربول.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل مانشستر سيتي مع نطيره ليفربول بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما في الوقت الحالي الجولة الثامنة لبطولة الدروي الإنجليزي.

هدف مانشستر سيتي جاء في الدقيقة 31، عن طريق البرازيلي جابريال خيسوس، بعدما خدع مدافعي ليفربول في منطقة جزائهم، ليسدد الكرة بقوة في شباك أليسون، معلنًا عن هدف التعادل.

يذكر أن هدف ليفربول جاء في الدقيقة 12 عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء تحصل عليها زميله ساديو ماني.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي 

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط : فابينيو - جوردان هندرسون -

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو


وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي

في حراسة المرمى : إديرسون مواريش
 
خط الدفاع : كايل والكر - روبين دياز - لابورتي - كانسيلو

خط الوسط : إلكاي جوندوجان - رودريجو - كيفن دي بروين

خط الهجوم : فيران توريس - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس


ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما يحتل السيتيزين المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة

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